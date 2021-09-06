ÖSYM takvimi: 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih yerleştirmeler ne zaman?

YKS ek yerleştirmeler ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM tarafından üniversite yerleştirmeleri gerçekleştiriliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlarken, üniversite kayıt süreçleri de devam ediyor. YKS sonuçlarına göre ilk yerleştirmelerin tamamlanması ile birlikte gözler ek tercihlere çevrildi. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih yerleştirmeler ne zaman? ÖSYM takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

YKS ilk yerleştirme sonucuna göre üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından ek yerleştirme başvurusu alınacak. Ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme daha yapılacak. Üniversite kayıtlarının devam etmesi nedeniyle ek yerleştirmelerin hangi tarihlerde yapılacağı henüz bilinmiyor.

ÖSYM takvimine göre YKS birinci tercih sonucuna göre üniversite kayıtları 7 Eylül'de sona erecek. Bu kapsamda, ek yerleştirme için başvuruların ise bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var.