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AÖL için kritik tarih... AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021
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AÖL için kritik tarih... AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?

AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi için yeni dönem kayıt tarihini açıkladı. AÖL yeni kayıt kılavuzu öğrenciler ile paylaşıldı. İşte, AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?

AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin beklediği açıklama MEB'den geldi. AÖL'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2021 açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte, AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?

AÖL KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.

Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.

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