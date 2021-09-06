AÖL için kritik tarih... AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?

AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin beklediği açıklama MEB'den geldi. AÖL'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2021 açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte, AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?

AÖL KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.