AÖL için kritik tarih... AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?
AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi için yeni dönem kayıt tarihini açıkladı. AÖL yeni kayıt kılavuzu öğrenciler ile paylaşıldı. İşte, AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?
AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin beklediği açıklama MEB'den geldi. AÖL'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2021 açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte, AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?
AÖL KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
AÖL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.
Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL için kritik tarih... AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?
- 6 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç saat kaçta?
- Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL'ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor
- Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Süreç başlıyor... KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?
- Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...
- İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?
- Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?
- Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?
- Son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı?
- Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi?