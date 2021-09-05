İOKBS Bursluluk taban puanları kaç? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları sorgulama! (2021)

İOKBS BURSLULUK SINAVI HAKKINDA!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına katılım sağlamayı planlayan binlerce öğrenci ve aileleri, bakanlığın sınav tarihine odaklandı. Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, ertelenen sınavın tarihi ve konuları netleşti.

Türkiye'de Bursluluk sınavları özellikle birçok düşük gelirli ailenin çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme adına bir umut ışığı olarak görülmektedir. Bu burs dağıtımlarında burs başvurusu yapan öğrencinin veya öğrencilerin evlerindeki birey başına düşen gelir hesaplanması asıl mevzudur. Eğer ki bu incelemede kişi başına düşen maddi gelir belirlenen oranın altında kalırsa o öğrenciye burs verilir.

İOKBS olarak da bilinen Bursluluk sınavı, lise seviyesine gelen kadar birçok sınıf düzeyi için geçerli olmaktadır. Bursluluk sınavına katılabilmek adına her yıl bir puan belirlenmektedir. Bu puanlar sınava katılan öğrencilerin sağladıkları başarı oranına göre değişmektedir.