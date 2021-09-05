İOKBS Bursluluk taban puanları kaç? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları sorgulama! (2021)
İOKBS Bursluluk taban puanları kaç? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları öğrencilerin merak ettiği konuların başında geliyor. 5 Eylül’de düzenlenen bursluluk sınavının ardından öğrenciler ve velilerde gözler taban puanlara çevrildi. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları taşıyorsa burs veya yatılı eğitim almaya hak kazanacak. Sınavda öğrencilere 4 seçenekli toplam 100 soru soruldu. Peki; İOKBS bursluluk taban puanları kaç oldu? Haberimizden; 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları öğrenebilirsiniz.
İOKBS bursluluk taban puanları kaç? 2021 bursluluk taban puan hakkında öğrenciler yoğun şekilde sorgulama yapıyor. MEB tarafından daha önce ertelenen İOKBS bursluluk sınavı bu yıl 5 Eylül 2021 tarihinde düzenlendi. Toplam 120 dakikada adaylar 100 soruya yanıt verdi. Öğrenciler alacağı puanları tahmin ederken, sınıflara göre taban puanları da araştırılmaya başlandı. Sınavda her sınıf için farklı taban puan uygulaması bulunuyor. İşte; 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları hakkında tüm bilgiler!
İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI KAÇ?
Bu yılki baraj puanları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl oluşan baraj puanları şu şekildeydi:
5. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
6. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI
7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
8. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI
8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499
9. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI
9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
10. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI
10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
11. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI
11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037
İOKBS BURSLULUK SINAVI HAKKINDA!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına katılım sağlamayı planlayan binlerce öğrenci ve aileleri, bakanlığın sınav tarihine odaklandı. Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, ertelenen sınavın tarihi ve konuları netleşti.
Türkiye'de Bursluluk sınavları özellikle birçok düşük gelirli ailenin çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme adına bir umut ışığı olarak görülmektedir. Bu burs dağıtımlarında burs başvurusu yapan öğrencinin veya öğrencilerin evlerindeki birey başına düşen gelir hesaplanması asıl mevzudur. Eğer ki bu incelemede kişi başına düşen maddi gelir belirlenen oranın altında kalırsa o öğrenciye burs verilir.
İOKBS olarak da bilinen Bursluluk sınavı, lise seviyesine gelen kadar birçok sınıf düzeyi için geçerli olmaktadır. Bursluluk sınavına katılabilmek adına her yıl bir puan belirlenmektedir. Bu puanlar sınava katılan öğrencilerin sağladıkları başarı oranına göre değişmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS Bursluluk taban puanları kaç? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları sorgulama! (2021)
- 2021 Bursluluk sınavı soru cevapları yayınlandı mı? İOKBS bursluluk soru cevapları ne zaman yayınlanacak?
- GSAPP paralı mı parasız mı? GSAPP üyelik ücreti ne kadar? GSAPP nasıl izlenir?
- Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları! Galatasaray Farul Constanta maçı hangi kanalda?
- Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? 5 Eylül 669. Elmalı Güreşleri canlı izleme yolları!
- Bursluluk sınavı İOKBS kaç saat sürecek? 2021 bursluluk sınavı kaçta bitiyor?
- 2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? 5,7,8,9. sınıflar İOKBS 2021 taban puanları...
- Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir?
- 2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?
- ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır?
- "Deryaları yerinden sarsacak" Dengeleri değiştirip, iliklere işleyecek! Top tüfek devreye girdi...
- Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?