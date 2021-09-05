05 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri İOKBS Bursluluk taban puanları kaç? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları sorgulama! (2021)

İOKBS Bursluluk taban puanları kaç? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları sorgulama! (2021)

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2021
ABONE OL
İOKBS Bursluluk taban puanları kaç? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları sorgulama! 2021

İOKBS Bursluluk taban puanları kaç? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları öğrencilerin merak ettiği konuların başında geliyor. 5 Eylül’de düzenlenen bursluluk sınavının ardından öğrenciler ve velilerde gözler taban puanlara çevrildi. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları taşıyorsa burs veya yatılı eğitim almaya hak kazanacak. Sınavda öğrencilere 4 seçenekli toplam 100 soru soruldu. Peki; İOKBS bursluluk taban puanları kaç oldu? Haberimizden; 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları öğrenebilirsiniz.

İOKBS bursluluk taban puanları kaç? 2021 bursluluk taban puan hakkında öğrenciler yoğun şekilde sorgulama yapıyor. MEB tarafından daha önce ertelenen İOKBS bursluluk sınavı bu yıl 5 Eylül 2021 tarihinde düzenlendi. Toplam 120 dakikada adaylar 100 soruya yanıt verdi. Öğrenciler alacağı puanları tahmin ederken, sınıflara göre taban puanları da araştırılmaya başlandı. Sınavda her sınıf için farklı taban puan uygulaması bulunuyor. İşte; 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları hakkında tüm bilgiler!

2021 Bursluluk sınavı soru cevapları yayınlandı mı? 2021 BURSLULUK SINAVI SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
PYBS kaç puanla kazanılır? PYBS İOKBS 2021 parasız bursluluk sınavı... PYBS KAÇ PUANLA KAZANILIR? PYBS İOKBS 2021 PARASIZ BURSLULUK SINAVI...

İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI KAÇ?

Bu yılki baraj puanları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl oluşan baraj puanları şu şekildeydi:

5. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

9. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

İOKBS BURSLULUK SINAVI HAKKINDA!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına katılım sağlamayı planlayan binlerce öğrenci ve aileleri, bakanlığın sınav tarihine odaklandı. Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, ertelenen sınavın tarihi ve konuları netleşti.

Türkiye'de Bursluluk sınavları özellikle birçok düşük gelirli ailenin çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme adına bir umut ışığı olarak görülmektedir. Bu burs dağıtımlarında burs başvurusu yapan öğrencinin veya öğrencilerin evlerindeki birey başına düşen gelir hesaplanması asıl mevzudur. Eğer ki bu incelemede kişi başına düşen maddi gelir belirlenen oranın altında kalırsa o öğrenciye burs verilir.

İOKBS olarak da bilinen Bursluluk sınavı, lise seviyesine gelen kadar birçok sınıf düzeyi için geçerli olmaktadır. Bursluluk sınavına katılabilmek adına her yıl bir puan belirlenmektedir. Bu puanlar sınava katılan öğrencilerin sağladıkları başarı oranına göre değişmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA