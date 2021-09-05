Bursluluk sınavı İOKBS kaç saat sürecek? 2021 bursluluk sınavı kaçta bitiyor?
2021 Bursluluk sınavı İOKBS heyecanı başlıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların giriş yapacağı sınavda adaylar başarılı olmak için ter dökecek. Sınav 5 Eylül günü saat 10:00’da başlayacak. Çocuklarını sınava götüren aileler ise bursluluk sınavı kaç saat sürecek? Bursluluk sınavı kaçta bitiyor sorularına yanıt arıyor. İşte sınav süresiyle ilgili detaylı bilgiler!
Bursluluk sınavı İOKBS kaç saat sürecek? 2021 bursluluk sınavında maraton başladı. Yüzbinlerce öğrencinin giriş yaptığı sınavda; öğrenciler burslu eğitim alma hakkı kazanmak için yüksek puan almaya çalışacak. Sınavın saat 10:00'da başlamasıyla birlikte bursluluk sınavı kaç saat sürecek sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; bursluluk sınavı İOKBS kaçta bitiyor?
BURSLULUK SINAVI KAÇ SAAT SÜRECEK?
Saat 10:00'da başlayacak sınav tam 120 dakika yani 2 saat sürecek. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 28 Eylül'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden online olarak yayınlanacak.
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.
Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.
Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.
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