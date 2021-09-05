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Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
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Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir?

Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı uzun zamandır öğrenci ve veliler tarafından bekleniyordu. Sınav tarihine kısa bir süre kala, bursluluk sınavı için detayları haberimizde derledik. İşte, Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir?

Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınav için sayılı günler kaldı. İşte, Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından gerçekleştirilen sınav, ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenleniyor. 2021 İOKBS 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da düzenlenecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 28 Eylül'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden online olarak yayınlanacak.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, GEREKLİ Mİ?

Bursluluk sınavı giriş yerleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Adayların sınav öncesi ve sınav esnasında sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.

İOKBS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.

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