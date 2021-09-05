Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınav için sayılı günler kaldı. İşte, Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından gerçekleştirilen sınav, ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenleniyor. 2021 İOKBS 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da düzenlenecek.