Bursluluk İOKBS sınav yorumları nasıldı? 2021 İOKBS bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı?
5 Eylül’de düzenlenen bursluluk sınav yorumları nasıldı? 2021 İOKBS bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı? Geçtiğimiz yıl ertelenen ve bu yıl yüzbinlerce öğrencinin giriş yaptığı bursluluk sınavı tek oturumda tamamlandı. Öğrencilere 120 dakikada 4 seçenekli toplam 100 soru soruldu. Sınavın bitimiyle birlikte adaylar sınav yorumlarının nasıl olduğunu merak etmeye başladı. Peki; 2021 İOKBS bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı?
2021 İOKBS bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı? Bursluluk İOKBS sınav yorumlar nasıldı? Öğrencilerin devletten burs veya yatılı öğrenim almaya hak kazandığı bursluluk sınavına her yıl yüzbinlerce öğrenci giriş yapıyor. Sınavlara; 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileriyle hazırlık sınıfı öğrencileri katılabiliyor. 5 Eylül tarihli sınavın ardından adaylarda gözler sınav yorumlarına çevrildi. Peki; İOKBS bursluluk sınav yorumları nasıldı? Bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı?
İOKBS BURSLULUK SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Öğrenciler sınavdan çıkmaya başladıktan sonra sosyal medyada paylaşılan yorumlar haberimizde olacak.
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.
Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.
Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS Bursluluk taban puanları kaç? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları sorgulama! (2021)
- 2021 Bursluluk sınavı soru cevapları yayınlandı mı? İOKBS bursluluk soru cevapları ne zaman yayınlanacak?
- GSAPP paralı mı parasız mı? GSAPP üyelik ücreti ne kadar? GSAPP nasıl izlenir?
- Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları! Galatasaray Farul Constanta maçı hangi kanalda?
- Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? 5 Eylül 669. Elmalı Güreşleri canlı izleme yolları!
- Bursluluk sınavı İOKBS kaç saat sürecek? 2021 bursluluk sınavı kaçta bitiyor?
- 2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? 5,7,8,9. sınıflar İOKBS 2021 taban puanları...
- Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir?
- 2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?
- ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır?
- "Deryaları yerinden sarsacak" Dengeleri değiştirip, iliklere işleyecek! Top tüfek devreye girdi...
- Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?