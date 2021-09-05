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2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? 5,7,8,9. sınıflar İOKBS 2021 taban puanları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2021
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2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? 5,7,8,9. sınıflar İOKBS 2021 taban puanları...

2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) yapılacağı tarih ve taban puanları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak adaylar sınav için aranan taban puanları merak ediyor. İşte, 2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? 5,7,8,9. sınıflar İOKBS 2021 taban puanları...

2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? 5,7,8,9. sınıflar İOKBS 2021 taban puanları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına katılım sağlamayı planlayan binlerce öğrenci ve aileleri, bakanlığın sınav tarihine odaklandı. İşte, 2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? 5,7,8,9. sınıflar İOKBS 2021 taban puanları...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN BURSLULUK SINAVI HAKKINDA AÇIKLAMA...

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerimizin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.

2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına kurumun resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

Bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir:

Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir.

Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur.

2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

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