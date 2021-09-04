PYBS kaç puanla kazanılır? PYBS İOKBS 2021 parasız bursluluk sınavı puan hesaplama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de Bursluluk sınavları özellikle birçok düşük gelirli ailenin çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme adına bir umut ışığı olarak görülmektedir. Bu burs dağıtımlarında burs başvurusu yapan öğrencinin veya öğrencilerin evlerindeki birey başına düşen gelir hesaplanması asıl mevzudur.

BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI 2021

2021 YILI 5. SINIF BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN GEREKLİ TABAN PUANLAR

• 5. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan: 466,633

• 5. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 464,845

• 5. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

• 5. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 458,258