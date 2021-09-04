PYBS kaç puanla kazanılır? PYBS İOKBS 2021 parasız bursluluk sınavı puan hesaplama nereden, nasıl yapılır?
PYBS kaç puanla kazanılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2021 İOKBS (PYBS) Bursluluk sınavı için geri sayım başlarken 5 Eylül’de gerçekleştirilecek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları listesi de merak ediliyor. İşte, PYBS kaç puanla kazanılır? PYBS İOKBS 2021 parasız bursluluk sınavı puan hesaplama nereden, nasıl yapılır?
PYBS kaç puanla kazanılır? PYBS İOKBS 2021 parasız bursluluk sınavı puan hesaplama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de Bursluluk sınavları özellikle birçok düşük gelirli ailenin çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme adına bir umut ışığı olarak görülmektedir. Bu burs dağıtımlarında burs başvurusu yapan öğrencinin veya öğrencilerin evlerindeki birey başına düşen gelir hesaplanması asıl mevzudur.
BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI 2021
2021 YILI 5. SINIF BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN GEREKLİ TABAN PUANLAR
• 5. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan: 466,633
• 5. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 464,845
• 5. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
• 5. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 458,258
2021 Yılı 6. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar
• 6. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 461,70
• 6. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 456,149
• 6. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
• 6. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 455,708
2021 Yılı 7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar
• 7. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 460,874
• 7. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 460,967
• 7. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
• 7. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 455,928
2021 Yılı 8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar
• 8. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 475,315• 8. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 475,372
• 8. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
• 8. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 468,499
2021 Yılı 9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar
• 9. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 439,315
• 9. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 437,516
• 9. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
• 9. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 419,977
2021 Yılı 10. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar
• 10. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 433,645
• 10. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 429,482
• 10. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
• 10. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 414,608
2021 Yılı 11. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar
• 11. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 442,103
• 11. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 438,891
• 11. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100
• 11. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 419,037
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