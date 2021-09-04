Bursluluk sınavında kalem silgi verilecek mi? 2021 İOKBS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
Bursluluk sınavında kalem silgi verilecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan bursluluk sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrenciler için detayları haberimizde derledik. İşte, Bursluluk sınavında kalem silgi verilecek mi? 2021 İOKBS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
Bursluluk sınavında kalem silgi verilecek mi? 2021 İOKBS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavına katılacak öğrenciler, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise yayınladığı duyuru ile öğrencilere, dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. İşte, Bursluluk sınavında kalem silgi verilecek mi? 2021 İOKBS sınavı...
2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde yapılacağı belirtildi. Bursluluk sınavı sonuçları ise 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
BURSLARDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK, KİMLER YARARLANAMAYACAK?
MEB bu sınav için bir tarih belirlemekte ve sitesi üzerinden duyuru yapmaktadır. Bu sınavın amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve aynı zamanda burs imkanı vermektir. Durumu iyi olan kişiler sınava girse de bu imkanlardan yararlanması mümkün olmadığı için sınava girmesine gerek yoktur.
Aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üzerinde ise sınava girseniz de imkanlardan yararlanamazsınız.
Bursluluk sınavı sırasında kişilerin fotoğrafları büyük önem taşımakta ve sıkı bir kontrol yapılmaktadır. Sınav giriş belgesini almanız için E-Okul üzerinden fotoğraflı bir hesap ile başvuru yapmanız gereklidir.
BURSLULUK SINAVIN KONULARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekildedir:
2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerimizin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.
2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına kurumun resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.
Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.
Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.
Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.
BURSLULUK SINAVI NASIL YAPILACAK?
Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.
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