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ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2021
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ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır?

ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenimlerine Açık Öğretim Fakültesi üzerinden devam eden öğrenciler yeni dönem kayıt tarihini yakından takip ediyor. ATA AÖF kayıt tarihlerinin yanı sıra kayıtların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. İşte, ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır?

ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön kayıtları Haziran ayında başlayan Açık Öğretim Fakültesi için yeni dönem kayıtları merak ediliyor. ATA AÖF kayıtları hakkındaki bilgiler sorgulanıyor. İşte, ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır?

ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversitelerin açılması için az bir süre kalmışken, üniversiteyi açıktan okumak isteyen kişiler ATA AÖF kayıtlarının yapılacağı tarihi araştırıyor. 2021-2022 dönemi ATA AÖF ön kayıt işlemleri Haziran ayında alınmaya başlamıştı.

Ön kayıt yaptırmakta olan adaylar ATA AÖF kesin kayıt tarihini ise merak ediyor. ATA AÖF ön kayıtları bu sene 1 Haziran'dan 3 Ekim'e kadar alınacak.

AÖF kesin kayıtları ise 31 Ağustos 2021 ile 3 Ekim 2021 arasında gerçekleştirilecek.

KAYITLAR NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi'nde ikinci üniversite ön kayıt işlemi YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinde mezuniyet veya öğrencilik bilgisi olan adaylar tarafından yapılacak. Söz konusu adaylar ataaof.edu.tr sistemi üzerinden "İkinci Üniversite Kayıt Sayfası" ekranına giriş yaparak ön başvuru işlemini gerçekleştirecek.

Bu işlemi yapan adayların kesin kayıt işlemlerinde bir belge göndermesine gerek olmayacak. Kesin kayıt materyal ücretini yatırmasının ardından kesin kayıt işlemi otomatik olarak gerçekleştirilmekte.

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