ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön kayıtları Haziran ayında başlayan Açık Öğretim Fakültesi için yeni dönem kayıtları merak ediliyor. ATA AÖF kayıtları hakkındaki bilgiler sorgulanıyor. İşte, ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır?

ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversitelerin açılması için az bir süre kalmışken, üniversiteyi açıktan okumak isteyen kişiler ATA AÖF kayıtlarının yapılacağı tarihi araştırıyor. 2021-2022 dönemi ATA AÖF ön kayıt işlemleri Haziran ayında alınmaya başlamıştı.