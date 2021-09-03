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Üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak? Kayıtlar için belgeler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2021
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Üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak? Kayıtlar için belgeler...

Üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde kazandıkları bölümlere kayıt yaptıracak. Yaklaşık 3 dönemdir kampüslerden uzak kalan öğrenciler eğitimin nasıl verileceğini merak ediyor. İşte, üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak? Kayıtlar için belgeler...

Üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisi 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde kazandıkları bölümlere kayıt yaptıracak. İşte, üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak?

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir." dedi.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE EVRAKLAR 2021

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

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