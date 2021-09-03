Üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak? Kayıtlar için belgeler...
Üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde kazandıkları bölümlere kayıt yaptıracak. Yaklaşık 3 dönemdir kampüslerden uzak kalan öğrenciler eğitimin nasıl verileceğini merak ediyor. İşte, üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak? Kayıtlar için belgeler...
Üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisi 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde kazandıkları bölümlere kayıt yaptıracak. İşte, üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak?
ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir." dedi.
ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE EVRAKLAR 2021
-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır
-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.
-Nüfus cüzdan fotokopisi.
-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)
-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)
-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DSİ 2.005 personel alımı: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,
- MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1. dönem kayıt tarihi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Yeni sezon öncesi ritim yükseldi! Kırmızı Oda'ya nokta atışı transfer! Çukur dizisinden sonra...
- Bilim Kurulu son dakika: Okullar online, yüz yüze mi devam edecek? Okullar açılıyor mu? İşte önlemler...
- Gözler oraya çevrildi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? EGM ile 93. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu, tabletler...
- Emeklinin yüzünde çiçek açacak! 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı! Yanında arkadaşını getirene...
- UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Avrupa için transfer sezonu hangi tarihte bitecek?
- Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı?
- MSB sözleşmeli er alımı: MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Beşiktaş Ümraniyespor golleri izle | Kara Kartal gol oldu yağdı