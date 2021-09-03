Üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak? Kayıtlar için belgeler...

Üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisi 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde kazandıkları bölümlere kayıt yaptıracak. İşte, üniversite online kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler hibrit, yüz yüze mi olacak?

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir." dedi.