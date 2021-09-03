Üniversite E-Kayıt nasıl yapılır? 2021 – 2022 üniversite E-Devlet E-Kayıt başladı mı?
Üniversite E-Kayıt nasıl yapılır? Üniversitelerde 2021-2022 dönemi için kayıtlar başlıyor. Öğrenciler ilk olarak E-Kayıt sistemine kayıt yaptıracak. Kuruma gidip kayıt yaptırmak isteyenler için kayıtlar daha sonra başlayacak. Bir üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylar E-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Ancak bilinmesi gerekiyor ki, elektronik kayıt işlemleri zorunlu olmayacak sadece isteğe bağlı olacak. Peki; 2021 – 2022 üniversite E-Kayıt nasıl yapılır? Üniversite E-Devlet E-Kayıt başladı mı?
Üniversite E-Devlet E-Kayıt başladı mı? 2021-2022 üniversite E-Kayıt nasıl yapılır? Üniversitelerde E-Kayıt işlemleri kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelebilecek.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 4 -8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
E-KAYIT NASIL YAPILIR?
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.
Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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