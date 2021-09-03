20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgula! meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
meb.gov.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek törene Başkan Erdoğan da katılım gösterecek. Erdoğan'ın da katılacağı törenle sözleşmeli öğretmen atama sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki; 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır? Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları merakla bekleniyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamada sonuç günü geldi çattı. Öğretmenler tercih işlemlerini 2 Eylül tarihinde tamamlamıştı. Sonuçların 3 Eylül tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Bu nedenle gözler MEB duyurusuna çevrildi. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI!
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Sonuçlar bugün Başkan Erdoğan'ın da katılım sağladığı törenle belli olacak.
ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.
ATAMA TERCİHLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; Not 6 : Bu durumda olan adayların sözlü sınava katılma yönündeki taleplerine ilişkin dilekçeler ile belgeleri il millî eğitim müdürlüklerince aynı gün DYS ortamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. personel.meb.gov.tr Sayfa 9 bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
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