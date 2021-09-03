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MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Okullar 6 Eylül'de yüz yüze mi olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Okullar 6 Eylül’de yüz yüze mi olacak?

Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılma takvimi belli oldu. Veliler ve öğrenciler okulların eğitime nasıl devam edeceğini merak ediyordu. Salgının etkisini azaltması ve aşılama uygulamasının hızlanması sonrasında yüz yüze eğitime karar verdi. İşte, okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Okullar 6 Eylül'de yüz yüze mi olacak?

Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Okullar 6 Eylül'de yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise ve ortaokulun eğitimi "yüz yüze" olacağını açıklarken, eğitim 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Öğrenciler okula "maske" ile gelecek. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında yapılacak. İşte, okullar ne zaman, saat kaçta açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Kovid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacak.

1-3 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenleniyor. Bu öğrenciler, okullara belirli saatlerde gelecekler, okula alışmaya başlayacaklar, öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecekler. Uyum eğitiminde öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Diğer tüm kademelerde eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim, Kovid-19 tedbirleri ile 6 Eylül'de tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün ve tam zamanlı olarak başlatılacak. Eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek.

Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.Bu süreçte Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek.Öte yandan, vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.

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