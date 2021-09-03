MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Okullar 6 Eylül’de yüz yüze mi olacak?

Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Okullar 6 Eylül'de yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise ve ortaokulun eğitimi "yüz yüze" olacağını açıklarken, eğitim 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Öğrenciler okula "maske" ile gelecek. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında yapılacak. İşte, okullar ne zaman, saat kaçta açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Kovid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacak.