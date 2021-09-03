DGS tercih sonuçları için kritik tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri 27 Ağustos tarihinde başladı ve 7 Eylül tarihinde son bulacak. Tercih işlemleri henüz sürerken işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından ise DGS tercih sonuçları araştırmaları yapılıyor. İşte, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır.