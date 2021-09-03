03 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri DGS tercih sonuçları için kritik tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS tercih sonuçları için kritik tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2021
ABONE OL
DGS tercih sonuçları için kritik tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı’nın tamamlanmasının ardından tercih işlemleri 27 Ağustos tarihinde başlamıştı. Başvuruda bulunan adaylar gözlerini ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri 27 Ağustos tarihinde başladı ve 7 Eylül tarihinde son bulacak. Tercih işlemleri henüz sürerken işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından ise DGS tercih sonuçları araştırmaları yapılıyor. İşte, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır.

Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarına ilişkin bir tarih bilgisi bulunmuyor.

7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Resmi açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA