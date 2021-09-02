Harmanlanmış eğitim nedir, ne anlama geliyor? Üniversitelerde harmanlanmış eğitim ne demek? YÖK Başkanı açıkladı...
Harmanlanmış eğitim nedir, ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılma takvimine yönelik açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrenci açıklamaları yakından takip ederken, harmanlanmış eğitim hakkında detaylar paylaşıldı. İşte, Harmanlanmış eğitim nedir, ne anlama geliyor? Üniversitelerde harmanlanmış eğitim ne demek? YÖK Başkanı açıkladı...
Harmanlanmış eğitim nedir, ne anlama geliyor? Üniversitelerde harmanlanmış eğitim ne demek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversiteler açılış takvimi son dakika olarak belirlendi. Kampüslere dönecek öğrenciler eğitimin yüz yüze mi, online mı olacağını merak ediyordu. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2021-2022 yılı için detayları paylaştı. İşte, Harmanlanmış eğitim nedir, ne anlama geliyor? Üniversitelerde harmanlanmış eğitim ne demek?
HİBRİT EĞİTİM NEDİR?
Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır
Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.
ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM MODELİ NASIL OLACAK?
Bahar yarıyılı için hibrit veya karma olarak adlandırılan modelle ilgili üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı. Üniversiteler, hibrit eğitim sürecinde uygulama ağırlıklı bölümler yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Diğer bölümler ise uzaktan eğitim ile sürece devam edecek.
HİBRİT EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Isparta Süleyman Demirel, Konya Selçuk, İstanbul ile Harran üniversiteleri aldıkları senato kararlarını ilk duyuran üniversiteler oldu. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ise 4, 5 ve 6'ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde yapılacak. Veterinerlik, sağlık bilimleri, hemşirelik ve Spor bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital olarak hibrit yapılacak.
HİBRİT EĞİTİMDE OKULA GİDİLİR Mİ?
Hibrit eğitimde her gün okula gitme zorunluluğu yoktur. Mesela matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.
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