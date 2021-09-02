Harmanlanmış eğitim nedir, ne anlama geliyor? Üniversitelerde harmanlanmış eğitim ne demek? YÖK Başkanı açıkladı...

Harmanlanmış eğitim nedir, ne anlama geliyor? Üniversitelerde harmanlanmış eğitim ne demek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversiteler açılış takvimi son dakika olarak belirlendi. Kampüslere dönecek öğrenciler eğitimin yüz yüze mi, online mı olacağını merak ediyordu. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2021-2022 yılı için detayları paylaştı. İşte, Harmanlanmış eğitim nedir, ne anlama geliyor? Üniversitelerde harmanlanmış eğitim ne demek?

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır