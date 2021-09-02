Gözler oraya çevrildi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak?
YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2. ek tercihler için son detaylar merak ediliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercihlere çevrildi. YKS ek terichleri için ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından beklenen açıklamalar geldi. İşte, YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak?
YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler YKS ek tercihler ve ek tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercihler için açıklamada bulundu. İşte, YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak?
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercih sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklandı. Ancak YKS ek tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
YKS BARAJ PUANI KAÇ OLACAK? EK TERCİH DETAYLARI...
ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak.
1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak.
2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler oraya çevrildi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? EGM ile 93. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu, tabletler...
- Emeklinin yüzünde çiçek açacak! 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı! Yanında arkadaşını getirene...
- UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Avrupa için transfer sezonu hangi tarihte bitecek?
- Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı?
- MSB sözleşmeli er alımı: MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Beşiktaş Ümraniyespor golleri izle | Kara Kartal gol oldu yağdı
- Milyoner’de Türkiye’yi ağlatmıştı! Başak Bozan kimdir, ölüm sebebi nedir? Başak Bozan hastalığı neydi?
- Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor canlı yayın var mı?
- 3600 ek göstergede memurlara müjdeli haber! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!
- 48-49-50 yaştakilere müjdeli haber! Bu yaşlarda emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte o şarta dikkat!