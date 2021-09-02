Gözler oraya çevrildi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak?

YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler YKS ek tercihler ve ek tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercihler için açıklamada bulundu. İşte, YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklandı. Ancak YKS ek tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...