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Gözler oraya çevrildi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2021
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Gözler oraya çevrildi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak?

YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2. ek tercihler için son detaylar merak ediliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercihlere çevrildi. YKS ek terichleri için ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından beklenen açıklamalar geldi. İşte, YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak?

YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler YKS ek tercihler ve ek tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercihler için açıklamada bulundu. İşte, YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklandı. Ancak YKS ek tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLACAK? EK TERCİH DETAYLARI...

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak.

1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak.

2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

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