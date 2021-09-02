Bilim Kurulu son dakika: Okullar online, yüz yüze mi devam edecek? Okullar açılıyor mu? İşte önlemler...

Okullar online, yüz yüze mi devam edecek? Okullar açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılmasına yönelik önemli açıkalamalarda bulundu. Salgın sürecinde alınan önlemler ve okullarda eğitimin nasıl verileceği merak ediliyordu. İşte, okullar online, yüz yüze mi devam edecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak.