Bilim Kurulu son dakika: Okullar online, yüz yüze mi devam edecek? Okullar açılıyor mu? İşte önlemler...
Okullar online, yüz yüze mi devam edecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer salgınla ilgili açıklamalarda bulundu. Alınan önlemler kapsamında okulların ne zaman açılacağı ve eğitimin nasıl olacağı merak ediliyordu. İşte, okullar online, yüz yüze mi devam edecek? Okullar açılıyor mu? İşte önlemler...
Okullar online, yüz yüze mi devam edecek? Okullar açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılmasına yönelik önemli açıkalamalarda bulundu. Salgın sürecinde alınan önlemler ve okullarda eğitimin nasıl verileceği merak ediliyordu. İşte, okullar online, yüz yüze mi devam edecek?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak.
1. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak, 19 Kasım 2021 Cuma bitecek.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma bitecek.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2021-2022 Eğitim yılının Yaz tatili 17 Haziran 2022'de başlayacak.
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda okullarda yüz yüze eğitim olacağı netleşti.
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