YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖKDİL sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuç tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Buna göre sınav sonuçları, 21.09.2021 tarihinde açıklanacak.