Milli Eğitim Bakanlığından flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Tedbirlere uyum çağrısı

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimin, çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olduğuna işaret ederek, "Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı." dedi.

"Dünyada dengelerin yeniden sağlanmaya başladığı, bilimin ışığındaki önlemler rehberliğinde yavaş yavaş normal hayata geçişin gerçekleştiği şu günlerde, artık ülkemizde de yüz yüze eğitime başlamanın arifesindeyiz. Eğitim, çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarından birisi. Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı. Bizi bekleyen zor ve kutsal görevde, hepimizin işini kolaylaştırmak için canla başla çalıştığımızı ifade etmeyi görev biliyorum.