01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Milli Eğitim Bakanlığından flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Tedbirlere uyum çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığından flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Tedbirlere uyum çağrısı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığından flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Tedbirlere uyum çağrısı

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Şanlıurfa yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde başlamasını arzuladıklarını Bilgili "Biz bütün velilerimizden, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden bu tedbirlere harfiyen uyarak eğitimi yüz yüze başlatmak için hepsinin desteğini, katkısını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gitti. Yüz yüze eğitim hazırlıklarını yerinde incelemek üzere Şanlıurfa'da bulunan Bakan Yardımcısı Bilgili, tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimin başlayacağı 6 Eylül öncesi, tüm Millî Eğitim Teşkilatı'nın yüz yüze eğitimin yapılması için tüm tedbirleri aldığını aktardı.

Bakan Yardımcısı Bilgili, "Şanlıurfa da eğitim açısından, şehir açısından bizim için son derece önemli bir bölgemiz. Eğitimin yüz yüze başlaması için ne tür tedbirler alındı; bu tedbirleri yerinde görmek, birlikte değerlendirmek ve varsa problemlere çözüm üretmek için buraya geldim." diye konuştu.

Bilgili, kentte yüz yüze eğitimle ilgili yapılan hazırlıkları ve okulların durumunu inceleyerek yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde başlamasını arzuladıklarını ve bu amaçla iyileştirmelere devam ettiklerini anlattı.

Bakan Yardımcısı Bilgili konuşmasına şöyle devam etti: "Yüz yüze eğitimi bir kere hepimiz özledik, öğrenci özledi, veli özledi, öğretmen özledi, yöneticiler özledi, hepimiz yüz yüze eğitimi özledik. Çünkü başka bir alternatifi, şimdilik yok en azından. Eğitimi iyileştirmeye yönelik tedbirlere bütün herkes katılmalı, herkes tedbir almalı, herkes bu tedbirlere uymalı. Biz bütün velilerimizden, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden bu tedbirlere harfiyen uyarak eğitimi yüz yüze başlatmak için hepsinin desteğini, katkısını bekliyoruz."

YARIN HESAPLARA YATACAK

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimin, çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olduğuna işaret ederek, "Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı." dedi.

"Dünyada dengelerin yeniden sağlanmaya başladığı, bilimin ışığındaki önlemler rehberliğinde yavaş yavaş normal hayata geçişin gerçekleştiği şu günlerde, artık ülkemizde de yüz yüze eğitime başlamanın arifesindeyiz. Eğitim, çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarından birisi. Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı. Bizi bekleyen zor ve kutsal görevde, hepimizin işini kolaylaştırmak için canla başla çalıştığımızı ifade etmeyi görev biliyorum.

İçinde bulunduğumuz zor koşullarda, hayat geçmiş normallerine dönene kadar eskisine göre belki iki kat daha dikkatli, iki kat daha sorumluk sahibi olmamız gerekecek. Bununla beraber, biliyorum ki öğretmenlik, kalple seçilen bir meslek. Sizler zaten evlatlarımızın hayatlarına ışık olabilmek için daha en baştan o sorumluluğu severek üstlendiniz."

"HASSAS GEÇİŞ SÜRECİNİ YÖNETEBİLMEK İÇİN..."

Çocukların öğretmenlerini, öğretmenlerin de çocukları özlediğine vurgu yapan Bakan Özer, "Dijital eğitimde ne kadar önemli adımlar atmış olursak olalım uzaktan eğitim, bir sınıf içerisinde öğrencinizin gözünün içine bakarak ders anlatmanın kıymetiyle kıyas edilemez. Bu bakımdan önümüzdeki hassas geçiş sürecini yönetebilmek için işinize çok yarayacağına inandığımız bir eğitim program hazırladık." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA