KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021 sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Ağustos ayında sona eren sınavların ardından sonuç heyecanı her geçen gün artıyor. İşte, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 yıl takvimine göre KPSS sonuçları 16 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların daha erken açıklanma ihtimali de bulunuyor.