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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021 sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2021
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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021 sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS sınavının üzerinden belirli bir zamanın geçmesi nedeniyle sınava katılan adaylar gelecek açıklamaları bekliyor. Yüz binlerce aday ÖSYM tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021 sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021 sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Ağustos ayında sona eren sınavların ardından sonuç heyecanı her geçen gün artıyor. İşte, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 yıl takvimine göre KPSS sonuçları 16 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların daha erken açıklanma ihtimali de bulunuyor.

KAÇ YIL GEÇERLİ?

2021-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2021-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

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