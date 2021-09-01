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e-Devlet yurt başvuru: KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2021
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e-Devlet yurt başvuru: KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK başvurularına çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt olacak öğrenciler, yurt başvuru sürecini yakından takip ediyor. Devlet yurtlarına kayıt yaptırmak için GSB tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınmaya başlanacak.

Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak.

Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.

KYK yurt başvuruları 2019 senesinde 19 Ağustos günü kayıtlarını başlatmış ve 26 Ağustos tarihine kadar devam ettirmişti. Başvurular KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet uzantısı ile yapıldı.


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