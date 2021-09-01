e-Devlet yurt başvuru: KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK başvurularına çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt olacak öğrenciler, yurt başvuru sürecini yakından takip ediyor. Devlet yurtlarına kayıt yaptırmak için GSB tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı?
KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınmaya başlanacak.
Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.
KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak.
Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.
KYK yurt başvuruları 2019 senesinde 19 Ağustos günü kayıtlarını başlatmış ve 26 Ağustos tarihine kadar devam ettirmişti. Başvurular KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet uzantısı ile yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Devlet yurt başvuru: KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Emeklilik müjdesi! SGK'dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...
- Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
- Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
- YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?