e-Devlet yurt başvuru: KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt olacak öğrenciler, yurt başvuru sürecini yakından takip ediyor. Devlet yurtlarına kayıt yaptırmak için GSB tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınmaya başlanacak.