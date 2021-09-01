20 bin öğretmen ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 20 bin öğretmen atama başvurusu nereden, nasıl yapılır?
20 bin öğretmen ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları için kritik açıklamalarda bulundu. Binlerce öğretmen adayı, okulların açılmasına sayılı günler kala atamaların hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. İşte, 20 bin öğretmen ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 20 bin öğretmen atama başvurusu nereden, nasıl yapılır?
20 bin öğretmen ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 20 bin öğretmen atama başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen yapılacağının müjdesini verdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3 Eylül tarihini vererek, "20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz" dedi. İşte, 20 bin öğretmen ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YAPILACAK?
Temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla TOKİ Şehit Bayram Tatar İlkokulunun açılış törenine katıldı. Burada 20 bin öğretmen ataması ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Bakan Özer, "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, törende yaptığı konuşmada, bugün ülkenin dört bir yanından minik çocukların okulları ve öğretmenleriyle buluştuğunu belirterek, bu açılışı Şırnak'tan başlatmanın büyük mutluluğunu duyduğunu söyledi.
Çocukların, öğretmenlerin ve eğitim camiasının bu buluşmayı uzun bir zamandır sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Özer; öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.
"OKULLARIMIZI AÇIK TUTMAYA DEVAM EDEBİLİRİZ"
Özer şöyle konuştu:
"81 ilde, ilçelerde, beldelerde maskeden dezenfektana kadar okullarımızın sağlıklı bir şekilde kapanmadan, yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi aldık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Özellikle 1,5 yıldan beri parçalı bir şekilde okulların açılmasından sonra Bakanlığımızın 5 gün tüm kademe ve sınıf seviyelerinde okulları açmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığıyla birlikte belirlenmiş kurallara velilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından hassasiyetle riayet edilmesi ve uyulması okullarımızın açık kalmasında en kritik konulardan biridir. Biliyorum ki ve inanıyorum ki kurallara riayet edersek okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz."
Şırnak'ın en genç öğretmenlerin olduğu illerin başında geldiğini ifade eden Özer, öğretmenlerin, enerjisi, heyecanı ve kararlılığıyla Şırnak'ta eğitimin kalitesinin çok yükseklere çıkacağına gönülden inandığını dile getirdi.
Türkiye'nin dört bir köşesinde bayrağın dalgalandığı tüm noktalarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan büyük bir emekle görevlerini yapan tüm öğretmenlere teşekkür eden Özer sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakanlık olarak bugün Şırnak'ta bulunmamın elbette çok özel bir anlamı var. Bir çocuk her nerede hangi ailede doğarsa doğsun biz ona kaliteli bir eğitim vaat edebiliyorsak eğitimde fırsat eşitliği var diyebiliriz. Fırsat eşitliği tüm çocukları okullara kayıt yapmakla başlar. Eğitim eşitliği için fırsat eşitliği için olmazsa olmaz koşuların başında gelmektedir. Değerli Şırnaklılar, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğini artıran çok önemli hamleler yaptılar. 2003'ten beri okullarımızda ders kitaplarının tamamını ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bugün 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla da çocuklarımız sınıflara gittiğinde kitaplarını sıralarının üzerinde bulacaklar. Özelikle kız çocuklarımızın, okullaşma oranlarını artırmak için ailelere şartlı eğitim yardımı yapmaya devam ediyoruz."
ŞIRNAK'TA EĞİTİM YATIRIMLARI
Şırnak'ta öğretmen sayısının neredeyse 5 kat arttığını, 2003'te 1948 iken bugün 9 bin 132 öğretmenin görev yaptığını vurgulayan Özer, "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor." dedi.
İlde geçmişte 1555 olan derslik sayısı 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla 7 binlere ulaştığına işaret eden Özer yatırımların sonuçlarının rakamlara yansıdığını bildirdi.
Kentte 2002-2003 eğitim öğretim yılında 78 bin 402 olan öğrenci sayısının bugün 164 bin 394 olduğunu aktaran Özer, "Bütün bu çabalarımız ne için, bu çabalar her bir çocuğumuzun eğitim almasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu çabalarımız hız kesmeden devam edecektir." ifadesini kullandı.
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