20 bin öğretmen ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 20 bin öğretmen atama başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen yapılacağının müjdesini verdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3 Eylül tarihini vererek, "20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz" dedi. İşte, 20 bin öğretmen ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YAPILACAK?

Temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla TOKİ Şehit Bayram Tatar İlkokulunun açılış törenine katıldı. Burada 20 bin öğretmen ataması ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Bakan Özer, "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız." dedi.