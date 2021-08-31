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YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021
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YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları son dakika olarak açıklandı. Sonuçların ardından istediği üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler 2. ek tercihler için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM AİS ekranına yoğunluk gösterdi. Sonuçların neticesinde istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2. ek tercih ve boş kontenjanlar için detayları sorguluyor. İşte, YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı?

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına dair açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Aygün: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi.

2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NEDİR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı.

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