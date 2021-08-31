YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları son dakika olarak açıklandı. Sonuçların ardından istediği üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler 2. ek tercihler için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM AİS ekranına yoğunluk gösterdi. Sonuçların neticesinde istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2. ek tercih ve boş kontenjanlar için detayları sorguluyor. İşte, YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı?
YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına dair açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Aygün: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi.
2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NEDİR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
- Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
- YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...
- 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021...
- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
- Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...
- İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...
- GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?