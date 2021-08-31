TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM ile YKS tercih sonuçları son dakika olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda baraj puanı 140'a çekilmişti. Hal böyle olunca 140 puan alan adaylar tercih sürecini yakından takip ediyor. İşte, TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından son dakika olarak YKS tercih sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağını merak ediyor. İşte, TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
140 PUAN NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
YKS 2. Tercih süreci şu an açıklanmadı. Ek yerleştirmelerin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
EK TERCİH NASIL OLACAK?
2021-YKS sonuçlarına göre oluşturulan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan ya da kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar amacıyla bu yıla özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada uygulanabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 senelik ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 senelik lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin sonrasında boş kalan kontenjanlar amacıyla TYT ve AYT/YDT amacıyla genel 150/180 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle alakalı tercih ve netice tarihleri ÖSYM doğrultusundan ilan edilecek.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.
Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre oluşturulan genel yerleştirme sonucunda boş kalan ya da kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM doğrultusundan merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme amacıyla başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en ufak puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.
Kesin kayıt sonucunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme amacıyla tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme amacıyla yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
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