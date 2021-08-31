TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından son dakika olarak YKS tercih sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağını merak ediyor. İşte, TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

140 PUAN NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

YKS 2. Tercih süreci şu an açıklanmadı. Ek yerleştirmelerin Eylül ayında yapılması bekleniyor.