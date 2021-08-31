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KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021
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KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar istedikleri üniversitelere yerleşti. Hal böyle olunca şehir dışında eğitimlerini sürdürecek adaylar KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt ve bursu için gelecek açıklamalara çevrildi. Eğitimlerini bulundukları iller dışında yapacak öğrenciler GSB tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu?

KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak. Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak. Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak.

Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.

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