AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Açıköğretim lisesi öğrencileri 29 Ağustos'ta süreci tamamlamıştı. Bakanlık bu tür sınavları en geç 15 gün içerisinde erişime açıyor. İşte, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.