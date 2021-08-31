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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021
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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL ek sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Çevrimiçi ortamdan gerçekleşen sınavların değerlendirmeleri sürerken öğrenciler sonuçlarına ilişkin açıklama için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İşte, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Açıköğretim lisesi öğrencileri 29 Ağustos'ta süreci tamamlamıştı. Bakanlık bu tür sınavları en geç 15 gün içerisinde erişime açıyor. İşte, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.

Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SINAV SÜRESİ UZATILDI

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

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