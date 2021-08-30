Üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?
Üniversite kayıtları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS tercih sonuçları için gelecek açıklamaları bekliyor. Diğer yandan sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. YÖK tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?
Üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sürecini 5-20 Ağustos tarihleri arasında tamamlayan öğrenciler sonuçlar için beklemeye geçti. Diğer yandan sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. İşte, üniversite kayıtları ne zaman?
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre; kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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