ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...

YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrenci adayı YKS tercih sonuçları için gelecek açıklamalarını bekleniyor. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar gelmeye devam ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını belirtti.