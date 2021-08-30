ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Milyonlarca öğrenci tercih sürecini tamamlarken, gözler ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. İşte, YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrenci adayı YKS tercih sonuçları için gelecek açıklamalarını bekleniyor. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar gelmeye devam ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını belirtti.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.
13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.
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- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
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