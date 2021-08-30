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KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2021
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KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tercihlerin açıklanması ve üniversite kayıtlarına kısa süre kalması nedeniyle şehir dışında eğitimlerini sürdürecek öğrenciler yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. GSB tarafından yapılan başvuru açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurt başvurusu yapacak adaylar Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklamaları merak ediyor. Konuyla ilgili olarak, KYK yurtlarına kimler başvurabilir, kime çıkar soruları da merak ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuya dair son açıklamaya göre, yurt başvuruları üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınacak. Başvuru tarihi henüz kesin olarak açıklanmasa da, üniversite yerleştirme / YKS tercih sonuçları önümüzdeki hafta içinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvuruları da alınacak.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan yurt ve burs başvuruları online olarak gerçekleştirilecek. Devlet yurtlarından ve burs imkanından faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasında yer alan başvuru ekranından işlemini gerçekleştirecek.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin tamamı (hazırlık sınıfı hariç) burs imkanından faydalanabilmektedir. Burs ücreti kademeye göre değişiklik göstermektedir. Merkezi sınavda ilk 100'e giren öğrenciler, amatör milli sporcu öğrenciler burs için öncelikli gruptadır.

KYK YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na tüm öğrenciler başvuruda bulunabilir. Lise ve dengi öğrenimini Sosyal Hizmetler Bakanlığı gözetiminde barınarak tamamlayan öğrenciler, devlet korumasında öğrenim görenler, şehit ve gazi çocukları yurtlarda ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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