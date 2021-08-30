KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurt başvurusu yapacak adaylar Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklamaları merak ediyor. Konuyla ilgili olarak, KYK yurtlarına kimler başvurabilir, kime çıkar soruları da merak ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuya dair son açıklamaya göre, yurt başvuruları üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınacak. Başvuru tarihi henüz kesin olarak açıklanmasa da, üniversite yerleştirme / YKS tercih sonuçları önümüzdeki hafta içinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvuruları da alınacak.