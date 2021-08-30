Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? MEB 2021-2022 eğitim takvimi...

Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okul öncesi ve birinci sınıflar okula uyum haftası kapsamında eğitime diğer sınıflardan bir hafta erken başlayacak. Okulların başlamasına kısa süre kala veliler ve öğrenciler çocuklarının hangi okullara kayıt olacağını merak ediyor. İşte, çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk, 1. sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı. MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldığını bildirdi.