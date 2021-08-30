Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? MEB 2021-2022 eğitim takvimi...
1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların başlayacağı tarihi iple çekiyor. Yüz yüze olarak başlayacak eğitim ve öğretim yılı takviminde detaylar paylaşıldı. MEB tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? MEB 2021-2022 eğitim takvimi...
Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okul öncesi ve birinci sınıflar okula uyum haftası kapsamında eğitime diğer sınıflardan bir hafta erken başlayacak. Okulların başlamasına kısa süre kala veliler ve öğrenciler çocuklarının hangi okullara kayıt olacağını merak ediyor. İşte, çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk, 1. sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı. MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldığını bildirdi.
1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çocuğunuzun hangi okula gideceğini ve eğitim hayatı ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri E-okul Yönetim Bilgi Sistemi internet adresine girerek "Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" ekranına tıklayın.
Ardından öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Burada öğreneceğiniz okula başvurarak kayıt için gerekli evrakları teslim ettiğinizde öğrencinin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.
5. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
5. sınıf kayıtları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu açıklama yapıldı: "5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere 'ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul' tercih hakkı sunuldu.
Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-Kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak."
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