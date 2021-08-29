Üniversitelerden uzaktan eğitim kararı: Derslerin yüzde 40’ı...

Milliyet'in haberine göre Ankara ve Hacettepe üniversiteleri dersleri karma şekilde yapacağını duyururken Gazi Üniversitesi yüzde 40'a kadar uzaktan eğitim uygulayacağını belirtti. Konya Teknik Üniversitesi'nde ise eğitimler, yüz yüze başlayacak, COVID-19 salgınının seyrine göre örgün programlarda gerek görüldüğü takdirde çevrim içi öğretim uygulamaları yapılabilecek. Üniversite, ayrıca tezsiz yüksek lisans programlarında yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere karma eğitim yapılmasına karar verdi.