TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 puan alanların tercih tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç oturum olarak tamamlanan 2021-YKS kapsamında, 140 puan barajını geçen adaylar için yeni bir tercih süreci başlayacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İşte, TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar tercihlerini tamamladı.