Son dakika: 2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar yüz yüze, online mı olacak?

2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar yüz yüze, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde okullar yüz yüze eğitime ara vermişti. Öğrenciler ve veliler okulların ders zilinin ne zaman çalacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda, okulların tüm kademelerde açılacağını duyurmuştu. İşte, 2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak?

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir" ifadelerini kullandı.