Son dakika: 2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar yüz yüze, online mı olacak?
2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının bitişine kısa süre kala öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Salgın sürecinde online olarak eğitimlerini sürdüren öğrenciler ders zilinin çalacağı tarihi heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte, 2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar yüz yüze, online mı olacak?
2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar yüz yüze, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde okullar yüz yüze eğitime ara vermişti. Öğrenciler ve veliler okulların ders zilinin ne zaman çalacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda, okulların tüm kademelerde açılacağını duyurmuştu. İşte, 2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak?
OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bakan Özer, "Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12'nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN VAR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek." açıklamasında bulundu.
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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