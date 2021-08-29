ÖSYM aday işlemleri: 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları erken açıklanır mı?

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları erken açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün, değerlendirmelerin devam ettiğini bildirirken YKS tercih sonucu ile ilgili beklenen tarihi de duyurdu. İşte, 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bir an önce kazandığı okulu öğrenmek isteyen öğrenciler, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırma yaparken ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor.