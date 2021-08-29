ÖSYM aday işlemleri: 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları erken açıklanır mı?
2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yanıtı merakla beklenen "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna açıklık getirdi. Aygün, YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili tarih verirken kontrollerin devam ettiğini bildirdi. İşte, 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları erken açıklanır mı?
2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları erken açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün, değerlendirmelerin devam ettiğini bildirirken YKS tercih sonucu ile ilgili beklenen tarihi de duyurdu. İşte, 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bir an önce kazandığı okulu öğrenmek isteyen öğrenciler, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırma yaparken ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor.
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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