GSB son dakika açıklamaları: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Konuyla ilgili olarak, KYK yurtlarına kimler başvurabilir, kime çıkar soruları da merak ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuya dair son açıklamaya göre, yurt başvuruları üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınacak. Başvuru tarihi henüz kesin olarak açıklanmasa da, üniversite yerleştirme / YKS tercih sonuçları önümüzdeki hafta içinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvuruları da alınacak.