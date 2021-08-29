29 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri GSB son dakika açıklamaları: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

GSB son dakika açıklamaları: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2021
ABONE OL
GSB son dakika açıklamaları: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarına kısa süre kala şehir dışında eğitimini sürdürecek öğrenciler KYK başvuru sürecini yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurt başvuruları ile ilgili açıklamalarını takip ediyor. İşte, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Konuyla ilgili olarak, KYK yurtlarına kimler başvurabilir, kime çıkar soruları da merak ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuya dair son açıklamaya göre, yurt başvuruları üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınacak. Başvuru tarihi henüz kesin olarak açıklanmasa da, üniversite yerleştirme / YKS tercih sonuçları önümüzdeki hafta içinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvuruları da alınacak.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan yurt ve burs başvuruları online olarak gerçekleştirilecek. Devlet yurtlarından ve burs imkanından faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasında yer alan başvuru ekranından işlemini gerçekleştirecek.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin tamamı (hazırlık sınıfı hariç) burs imkanından faydalanabilmektedir. Burs ücreti kademeye göre değişiklik göstermektedir. Merkezi sınavda ilk 100'e giren öğrenciler, amatör milli sporcu öğrenciler burs için öncelikli gruptadır.

KYK YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na tüm öğrenciler başvuruda bulunabilir. Lise ve dengi öğrenimini Sosyal Hizmetler Bakanlığı gözetiminde barınarak tamamlayan öğrenciler, devlet korumasında öğrenim görenler, şehit ve gazi çocukları yurtlarda ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA