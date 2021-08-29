2021 eğitim ödeneği ne kadar? 2021 öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
2021 eğitim ödeneği ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı yüz yüze eğitim olarak başlayacak. Okullarda yerini alacak olan öğrenciler ve öğretmenler yeni yılın hazırlıklarına başladı. Materyal ve malzeme ihtiyaçlarını gidermek için öğretmenlere her yılın başında eğitim ödeneği veriliyor. İşte, 2021 eğitim ödeneği ne kadar? 2021 öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
2021 eğitim ödeneği ne kadar? 2021 öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Materyal ve malzeme ihtiyaçlarını gidermek için öğretmenlere her yılın başında eğitim ödeneği veriliyor. 2021 yılında öğretmenlere ne kadar eğitim ödeneği verileceği merak ediliyor. İşte, 2021 eğitim ödeneği ne kadar?
EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE ÖDENEĞİ) NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.
Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması: 31 Ağustos 2021
Eğitim-Öğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları. 31 Ağustos - 03 Eylül 2021
Örgün ve Yaygın Eğitim ve Öğretim Kurumlarında 2021 - 2022 Ders yılının başlaması: 06 Eylül 2021
İlköğretim Haftası: 06-10 Eylül 2021
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında I. Yarıyılın sona ermesi: 21 Ocak 2022
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Yarıyıl Tatili: 24 Ocak – 04 Şubat 2022
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında II. Yarıyılın başlaması: 07 Şubat 2022
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2021 - 2022 Ders Yılının Sona Ermesi: 17 Haziran 2022
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