2021 eğitim ödeneği ne kadar? 2021 öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Materyal ve malzeme ihtiyaçlarını gidermek için öğretmenlere her yılın başında eğitim ödeneği veriliyor. 2021 yılında öğretmenlere ne kadar eğitim ödeneği verileceği merak ediliyor. İşte, 2021 eğitim ödeneği ne kadar?

EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE ÖDENEĞİ) NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.