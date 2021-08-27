Üniversite tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 üniversite yerleştirmeleri için son viraja girildi. 05-20 Ağustos tarihleri arasında puanlarına göre tercih yapan öğrenciler, eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte tercih sonuçlarını iple çekmeye başladı. Peki, YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 YKS üniversite tercih yerleşitrme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası, elektronik kayıtların ise 31 Ağustos'ta başlayacak olması nedeniyle sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında ÖSYM'den resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.