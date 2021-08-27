Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 Mart ayından beri eğitimine online devam eden üniversite öğrencileri kampüslerine ne zaman döneceklerini araştırıyor. Öğrenciler 2021-2022 eğitim ve öğretim takvimini yakından takip ediyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK BAŞKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Kampüslerin tüm ülkede kapanmanın yaşandığı günler hariç açık kaldığını, uygulamalı eğitimlerin bir kısmı ile Ar-Ge çalışmalarının üniversitelerde devam ettiğini aktaran Özvar, hibrit yani karma eğitim modeliyle, çevrim içi uygulamalarla birlikte tedbirler alınarak yüz yüze uygulamalı eğitimlerin de sağlık programları başta olmak üzere çeşitli programlarda yapılabildiğini dile getirdi.