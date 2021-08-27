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Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021
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Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarının 1 Eylül itibariyle başlayacak olması nedeniyle öğrenciler kampüslere dönüş tarihini merak ediyor. Milyonlaca lisans ve önlisans öğrencisi YÖK tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 Mart ayından beri eğitimine online devam eden üniversite öğrencileri kampüslerine ne zaman döneceklerini araştırıyor. Öğrenciler 2021-2022 eğitim ve öğretim takvimini yakından takip ediyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK BAŞKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Kampüslerin tüm ülkede kapanmanın yaşandığı günler hariç açık kaldığını, uygulamalı eğitimlerin bir kısmı ile Ar-Ge çalışmalarının üniversitelerde devam ettiğini aktaran Özvar, hibrit yani karma eğitim modeliyle, çevrim içi uygulamalarla birlikte tedbirler alınarak yüz yüze uygulamalı eğitimlerin de sağlık programları başta olmak üzere çeşitli programlarda yapılabildiğini dile getirdi.

Yine de küresel salgının eğitim ve öğretim süreçlerinde hasarlar oluşturduğunun bir gerçek olduğunu kaydeden Özvar, şöyle devam etti:

"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim."

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversiteler 2021-2022 eğitim döneminin güz yarı yılına yüz yüze başlayacak.

Her üniversitenin ders başı tarihi farklılık göstermekte.

13 Eylül'den itibaren, birkaç hafta içinde üniversitelerin akademik takvimini başlatması bekleniyor.

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