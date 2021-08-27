İOKBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 devlet bursluluk sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB takvimi
Bursluluk sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2021 İOKBS için geri sayım başlarken, gözler sınava giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacak öğrencilerin sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İOKBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 devlet bursluluk sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...
İOKBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 bursluluk sınavı ne zaman? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Sınavın başlamasına kısa süre kala MEB'den yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Sınava nerede gireceklerini merak eden öğrenciler ile velileri, sınava giriş belgesinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, İOKBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 devlet bursluluk sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte haberin detayları...
2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Öğrencilere sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Buna göre, 2021 bursluluk sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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