İOKBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 devlet bursluluk sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB takvimi

İOKBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 bursluluk sınavı ne zaman? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Sınavın başlamasına kısa süre kala MEB'den yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Sınava nerede gireceklerini merak eden öğrenciler ile velileri, sınava giriş belgesinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, İOKBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 devlet bursluluk sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte haberin detayları...

2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Öğrencilere sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Buna göre, 2021 bursluluk sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.