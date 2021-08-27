2021 MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online, çevrimiçi mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı. Diğer yandan okulların açılma takvimi belli oldu. İşte, 2021 MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

2021 MEB ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl corona virüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin bu yılki tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.