2021 MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online, çevrimiçi mi olacak?
2021 MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitim ve öğretimin yüz yüze başlamasına kısa süre kala öğretmenlerin seminer takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı. İşte, 2021 MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online, çevrimiçi mi olacak?
2021 MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online, çevrimiçi mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı. Diğer yandan okulların açılma takvimi belli oldu. İşte, 2021 MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?
2021 MEB ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl corona virüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin bu yılki tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim dönemi ve mesleki eğitim çalışmaları takvimi hakkında detayları açıkladı.
Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli öğretmenlerimiz, 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında sizlere salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz."
ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanı Özer, seminerlerin çevrimiçi yapılacağını belirterek şu ifadelere yer verdi, "Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz."
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