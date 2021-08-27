1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelinde milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılma tarihini merak ediyor. MEB tarafından beklenen tarih açıklaması geldi. Diğer yandan eğitimin yüz yüze mi, online mı olacağı merak ediliyordu. İşte, 1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Bu yılki takvimine göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.