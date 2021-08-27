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1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılıyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021
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1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılıyor?

1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayına kısa süre kala okulların ne zaman açılacağı sorusu gündeme geliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklamalar yapıldı. İşte, 1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılıyor?

1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelinde milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılma tarihini merak ediyor. MEB tarafından beklenen tarih açıklaması geldi. Diğer yandan eğitimin yüz yüze mi, online mı olacağı merak ediliyordu. İşte, 1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Bu yılki takvimine göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.

UYUM HAFTASI HAKKINDA

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

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