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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimi milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Üniversitelerin bu yıl ne zaman açılacağı öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde kampüslerden uzak kalan öğrenciler yeni dönemi iple çekiyor. Kabine Toplantısı sonrasında üniversitelerin açılma takvimi belli oldu. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Ağustos'ta YKS tercihlerinin tamamlanması sonrasında öğrenciler tercih sonuçları hakkında açıklamayı bekliyor. Bu açıklamanın ardından eylül ayının başında üniversitelerde kayıt süreci başlayacak. Yapılan açıklamalara göre, bu yıl üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül 2021'de başlayacak.

YÖK'ten yapılan yüz yüze eğitim açıklamasında, 2019 yılının sonlarında başlayan Covid-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği anımsatılırken, uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçen yıl 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme' çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre üniversitelerimizde 'Koronavirus Komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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