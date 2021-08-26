Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde kampüslerden uzak kalan öğrenciler yeni dönemi iple çekiyor. Kabine Toplantısı sonrasında üniversitelerin açılma takvimi belli oldu. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Ağustos'ta YKS tercihlerinin tamamlanması sonrasında öğrenciler tercih sonuçları hakkında açıklamayı bekliyor. Bu açıklamanın ardından eylül ayının başında üniversitelerde kayıt süreci başlayacak. Yapılan açıklamalara göre, bu yıl üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül 2021'de başlayacak.