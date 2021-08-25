YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? YKS 2. tercih takvimi açıklandı mı? Tercih kılavuzu...

YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? YKS 2. tercih takvimi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Ağustos tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından gözler ek tercih takvimine çevrildi. Yapılan düzenleme sonrasında baraj puanı 140'a çekildi. Henüz tercih yapamayan adaylar 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağını merak ediyor. İşte, YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, TARİH BELLİ Mİ?

YKS 2. Tercihler için gün sayan adaylar, tercihlerin alınacağı tarihi bekliyor. Üniversitelerin açılmasına haftalar kala, adayların okullarla ilgili araştırmaları sürüyor. Ancak ÖSYM'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...