YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? YKS 2. tercih takvimi açıklandı mı? Tercih kılavuzu...
YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirdi. İlk tercih sonuçlarını bekleyen adayların ardından baraj düzenlemesi yapılan öğrencilerde ek tercih sürecini yakından takip ediyor. İşte, YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? YKS 2. tercih takvimi açıklandı mı? Tercih kılavuzu...
YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? YKS 2. tercih takvimi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Ağustos tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından gözler ek tercih takvimine çevrildi. Yapılan düzenleme sonrasında baraj puanı 140'a çekildi. Henüz tercih yapamayan adaylar 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağını merak ediyor. İşte, YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021?
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, TARİH BELLİ Mİ?
YKS 2. Tercihler için gün sayan adaylar, tercihlerin alınacağı tarihi bekliyor. Üniversitelerin açılmasına haftalar kala, adayların okullarla ilgili araştırmaları sürüyor. Ancak ÖSYM'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
YKS 2 .TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
YKS ek tercih tarihi henüz belli olmadı. İkinci tercihler, YKS tercih sonuçları açıklandıktan ve boş kontenjanlar belli olduktan sonra alınacak. İkinci tercihlerde daha önce tercih yapmayan adaylar tercihte bulunacak.
Ek tercih sürecinde de bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci ek tercih süreci başlayacak.
KİMLER YKS İKİNCİ EK TERCİHİ YAPABİLECEK?
Bu yıl YKS baraj puanlarının düşürülmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu yalnızca bu yıla mahsus olacak şekilde ikinci ek yerleştirme uygulanacağını duyurdu.
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