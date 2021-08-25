MEB son dakika tarih verdi! Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf ve anaokulları ayın kaçında açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf ve anaokulları ayın kaçında açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 yılı için eğitim ve öğretim takvimi belli oldu. Okulların açılmasının ardından öğrenciler haftada 5 gün yüz yüze eğitim görecek. İşte, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.