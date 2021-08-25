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MEB son dakika tarih verdi! Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf ve anaokulları ayın kaçında açılıyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2021
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MEB son dakika tarih verdi! Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf ve anaokulları ayın kaçında açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılacağı tarih için geri sayım başladı. MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Diğer yandan okullarda eğitimin yüz yüze mi, uzaktan mı olacağı merak ediliyordu. İşte, okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf ve anaokulları ayın kaçında açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf ve anaokulları ayın kaçında açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 yılı için eğitim ve öğretim takvimi belli oldu. Okulların açılmasının ardından öğrenciler haftada 5 gün yüz yüze eğitim görecek. İşte, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sezonu ve okulların durumuna ilişkin videolu açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer, "Okullarımızı 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız" derken, sürece dair ayrıntıları açıkladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN OLACAK?

Gelinen noktada corona virüsünün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Dolayısıyla hepimiz, corona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.

* Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

* Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

* Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

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