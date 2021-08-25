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LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
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LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?

LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS tercihleri için sonuçlar 26 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Yerleşemeyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil ile devam etti. Bu süreçte hiç bir okula yerleşemeyen adayları komisyon atayacak. İşte, LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?

LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS 1. ve 2. yerleştirme sonuçlarında umduklarını bulamayan adaylar için müjdeli haber gelmişti. Bu kapsamda bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alındı. İşte, LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?

LGS 4. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

LGS yerleştirme sonuçlarının 20 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyordu. Sonuçların henüz açıklanmamasının ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'den 3. nakil sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. 3. nakil sonuçlarının 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu ancak bir duyuru yayımlanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

2021 LGS 3. TERCİH SONUÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS 3. tercih sonuçlarının 09.00 16.00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor. Aşağıda yer alan link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021-2022?

2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde kapılarını açacak.

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların son durumu hakkında, "Bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitim olacak. Yavrularımız öğretmenleriyle birlikte eğitim görecekler." açıklamasında bulundu.

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