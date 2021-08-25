LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS 1. ve 2. yerleştirme sonuçlarında umduklarını bulamayan adaylar için müjdeli haber gelmişti. Bu kapsamda bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alındı. İşte, LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?

LGS 4. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

LGS yerleştirme sonuçlarının 20 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyordu. Sonuçların henüz açıklanmamasının ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...