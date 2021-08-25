Bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adıyla gerçekleştirilen devlet bursluluk sınaı için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihi ertelenmişti. Yeni sınav tarihinin belli olmasının ardından sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı? MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte merak edilenler...

2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Öğrencilere sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Buna göre, 2021 bursluluk sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.