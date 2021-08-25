Bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı? MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak?
Bursluluk sınav giriş yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle ertelenen bursluluk sınavının tarihi belli oldu. Yeni sınav tarihinin açıklanmasının ardından gözler sınav tarihi ve sınava giriş belgelerine çevrildi. MEB tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı? MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte haberin detayları...
Bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adıyla gerçekleştirilen devlet bursluluk sınaı için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihi ertelenmişti. Yeni sınav tarihinin belli olmasının ardından sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı? MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte merak edilenler...
2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Öğrencilere sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Buna göre, 2021 bursluluk sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?
- Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları bugün, saat kaçta açıklanır? ÖSYM son dakika açıklamaları...
- Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte bitecek?
- Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...
- Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...
- MEB son dakika tarih verdi! Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf ve anaokulları ayın kaçında açılıyor?
- Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...
- İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı, belli mi?
- Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...
- YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? YKS 2. tercih takvimi açıklandı mı? Tercih kılavuzu...
- Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...