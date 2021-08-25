ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı, yayımlandı mı? ALES 2 sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı, yayımlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ALES sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı gün adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin düzenlediği sınav için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı, yayımlandı mı? ALES 2 sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı, yayımlandı mı? ALES 2 sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavda adaylara 100 soru soruluyor. Sınav için başvurular, 03 – 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınmıştı. İşte, ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı, yayımlandı mı?
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ALES sınav giriş belgesi henüz belli olamadı. Sınavın gerçekleşmesine kısa bir süre kala sınav giriş belgesinin yayımlanması bekleniyor. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ALES SINAVI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları, 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.
ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir.
Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
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