İOBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi!
İOBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Devlet bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri 2021 İOKBS takvimini beklemeye başladı. Pandemi nedeniyle ertelenen sınavın tarihi belli oldu. Sınav için geri sayım başlarken, sınava giriş yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, İOBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen bursluluk sınavı için geri sayım başladı. MEB'in yeni sınav takvimini açıklamasının ardından sınava katılacak öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, İOBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
2021 bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylara sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Buna göre, 2021 bursluluk sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?
- DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2021 DGS tercihleri ayın kaçında başlar?
- Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...
- Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...
- Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...
- Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS Randers rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
- 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi 28. Dönem POMEM takvimi...
- MSB personel alımı 2021 ne zaman, son gün belli oldu mu? MSB personel temin başvuru şartları neler?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?