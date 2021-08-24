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2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman açıklanacak?

2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS Alan Bilgisi, AÖBT sınavları sonuçları sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından sonuçlara yönelik takvimde belli oldu. İşte, 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman açıklanacak?

2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından sınavın ilan edilme tarihi açıklanırken, sonuçların nereden öğrenileceği de belli oldu. Adaylar ise sonuçlar için meraklı bekleyişini sürdürüyor. İşte, 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?

2021 KPSS AÖBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takvimine göre belli oldu.

Takvimde yer alan bilgiye göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde adaylara duyurulmuş olacak.

Merakla takip edilen sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Adaylara sınav sonuç belgesi ise ayrı olarak basılmayacak ve adayların adreslerine gönderim yapılmayacak.

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