2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından sınavın ilan edilme tarihi açıklanırken, sonuçların nereden öğrenileceği de belli oldu. Adaylar ise sonuçlar için meraklı bekleyişini sürdürüyor. İşte, 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?

2021 KPSS AÖBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takvimine göre belli oldu.